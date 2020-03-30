Son Dakika › Güncel › Antalya'da 3 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
Antalya'da 3 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
6 saat önce
Manavgat ilçesinde 3 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Manavgat ilçesinde 3 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı ihbarı üzerine Hacıobası mevkisinde durdurdukları bir minibüste arama yaptı.
Aramada, 3 bin 800 litre kaçak akaryakıt, 1200 litre kapasiteli 3 plastik yer üstü tankı ile 50 litre kapasiteli 5 bidon ele geçirildi.
Olayla ilgili B.C. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 08:30 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor İstanbul'da polisten Arapça 'evde kalın' anonsu Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi İki uzman yeni koronavirüs araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Vakaların yarısı hayalet pozitif