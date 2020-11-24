Antalya'da 3 dil bilen muhtar 40 milletten 15 bin yabancıya hizmet ediyor - Son Dakika

Antalya'da 3 dil bilen muhtar 40 milletten 15 bin yabancıya hizmet ediyor

24.11.2020 14:00

Antalya'da 3 dil bilen muhtar 40 milletten 15 bin yabancıya hizmet ediyor Görevi için kursa gidip üç dil öğrendi, turistlerin gözdesi oldu Turistlerin ve yerleşik yabancıların her derdine koşuyor Yaşamak için Türkiye'yi tercih eden yabancı uyrukluların en yoğun olduğu kentlerden Antalya'nın...

Antalya'da 3 dil bilen muhtar 40 milletten 15 bin yabancıya hizmet ediyor

Görevi için kursa gidip üç dil öğrendi, turistlerin gözdesi oldu

Turistlerin ve yerleşik yabancıların her derdine koşuyor

ANTALYA - Yaşamak için Türkiye'yi tercih eden yabancı uyrukluların en yoğun olduğu kentlerden Antalya'nın Alanya ilçesinde mahalle muhtarı Ahmet Top, bildiği İngilizce, Rusça ve Almanca dilleriyle 17 yıldır 40 milletten yaklaşık 15 bin turiste hizmet ederek kendi vatanlarında gibi hissetmelerini sağlıyor.

Sahip olduğu doğal dokusu, tarihi, deniz, kum ve güneş gibi güzellikleriyle Türkiye'nin önemli destinasyonlarından biri olarak gösterilen Alanya, yerleşik yabancı nüfusuyla da dikkati çekiyor. Yabancıların mülk alımında tercih edilen kentlerin başında da gelen Alanya'nın en kalabalık yerleşik yabancı nüfusunu ise Mahmutlar Mahallesi oluşturuyor. Bu mahallenin 17 yıldır muhtarlığını yapan Top, yabancılarla rahat anlaşabilmek için kursa giderek İngilizce, Almanca ve Rusça dillerini öğrendi. Mahallede yaşayan 40 milletten yaklaşık 15 bin yabancının sorunlarıyla tek tek ilgilenen Top, muhtarlık ofisinde de yabancı dillerde kitapların olduğu kütüphane oluşturarak kitap ihtiyaçlarını da karşılıyor. Muhtar Top'un mahallede yaptığı çalışmalar da yabancılar tarafından takdir ediliyor.

Top: "40 milletten yaklaşık 15 bin yerleşik yabancı yaşıyor"

Mahmutlar Muhtarı Ahmet Top, mahallesinde 40 milletten yaklaşık 15 bin yerleşik yabancının yaşadığını söyledi. Burada iklimi güzel olmasından dolayı yabancı uyruklu vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği söyleyen Top, "Burada daire almış ve yerleşmiş turistler korona virüsten dolay geri dönmüyor. Yabancılar İlkim, güvenilir, huzur dolu olmasından dolayı en çok bu mahalleyi tercih ediyorlar" dedi.

"Yabancı turistlerin ilk çaldığı kapı muhtarlık"

Yabancı turistlerle dillerine göre diyalog kurduğunu aktaran Top, "Yabancı turistlerle genelde İngilizce dilliyle anlaşıyorum. Onun harici Alman ve Rusça 'da konuşuyorum. Sorunlarını dinliyorum ve gerekli mercilere iletiyorum. Sosyal medya aracılığıyla da yabancı vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüme kavuşturmaya çalışıyorum. Ben sıcakkanlı ve güler yüzlü bir insanım. Bende dil, din ve ırk ayrımı yok. Tabii ki o insan burada gurbette ve ilk çalınacak kapı muhtarlık olduğu için bizde elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Lina Karimova: "Mahmutlar'da birçok Rus vatandaşı yaşadığı için yabancılık çekmiyorum"

Rusya'dan ailesiyle birlikte gelerek Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan Lina Karimova burayı çok sevdiğini belirtti. Karimova, "Türkiye'ye biz 4 yıl önce geldik. Önce İstanbul'da kısa süre yaşadık sonrasında Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ne taşındık. Mahmutlar çok güzel ben burayı daha çok beğeniyorum. Havası, denizi, insanları çok iyi ve ürün fiyatları da çok uygun. Korona virüs açısından da burası çok güvenli ve tedbirler alınıyor. Burada sosyal hayatımda da çok iyi geçiyor. Mahmutlar'da birçok Rus var tabii ki de o yüzden yabancılık çekmiyorum. Muhtarımız da çok iyi, bir derdimiz ve sıkıntımız olursa sağ olsun yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Cuma: "Burada insanlarla arkadaş ve aile gibi olduk"

Mahmutlar Mahallesi'ndeki eşiyle beraber 7 senedir yerleşik olarak İranlı Meryem Cuma ise şunları söyledi: "İnternette araştırmalar yaptık. Sonrasında Alanya'nın sakin bir yer olduğu belirleyerek buraya taşındık. Alanya'da yaşamak çok güzel bir duygu ve burada hiç kendimizi yabancı hissetmedik. Burada insanlarla arkadaş ve aile gibi olduk. Burada muhtarımızda iyi, yabancı insanlarla problem yaşamadan anlaşabiliyor."

Antalya'da 3 dil bilen muhtar 40 milletten 15 bin yabancıya hizmet ediyor
Antalya'da 3 dil bilen muhtar 40 milletten 15 bin yabancıya hizmet ediyor
Antalya'da 3 dil bilen muhtar 40 milletten 15 bin yabancıya hizmet ediyor
Antalya'da 3 dil bilen muhtar 40 milletten 15 bin yabancıya hizmet ediyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Antalya'da 3 dil bilen muhtar 40 milletten 15 bin yabancıya hizmet ediyor - Son Dakika


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