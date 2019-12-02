Antalya'da 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde çalışmalar devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesince yapımı sürdürülen 3. Etap Raylı Sistem hattında çalışmaların, Otogar-Meltem etabında devam

ettiğini bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Varsak Mahalllesi, Otogar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şehir Merkezi, Havalimanı ve Aksu hattında yapılacak 3'üncü Etap Raylı Sistem Projesi'nde, Otogar-Meltem etabında çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar devam ederken, ray montajı ve hat beton dökümleri yapılıyor.

Öğrencilerin

yoğun olarak kullandığı Meltem kapısında yaya güvenliği göz önünde tutularak projelendirilen katlı kavşak çalışmasında araç trafiği üstten akacak.

Otogar istikametinden

gelecek raylı sistem ise Meltem Mahallesi'ne hemzemin olarak bağlanarak Eğitim Araştırma

Hastanesine uzanacak.

Projenin son

bölümünün 2020 içerisinde tamamlanarak hizmet vermeye başlaması

planlanıyor.