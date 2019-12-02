Son Dakika Haberleri: Antalya'da 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde çalışmalar devam ediyor
Son Dakika Güncel Antalya'da 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Antalya'da 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde çalışmalar devam ediyor

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesince yapımı sürdürülen 3. Etap Raylı Sistem hattında çalışmaların, Otogar-Meltem etabında devam ettiğini bildirildi.

Antalya'da 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde çalışmalar devam ediyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesince yapımı sürdürülen 3. Etap Raylı Sistem hattında çalışmaların, Otogar-Meltem etabında devam

ettiğini bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Varsak Mahalllesi, Otogar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şehir Merkezi, Havalimanı ve Aksu hattında yapılacak 3'üncü Etap Raylı Sistem Projesi'nde, Otogar-Meltem etabında çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar devam ederken, ray montajı ve hat beton dökümleri yapılıyor.

Öğrencilerin

yoğun olarak kullandığı Meltem kapısında yaya güvenliği göz önünde tutularak projelendirilen katlı kavşak çalışmasında araç trafiği üstten akacak.

Otogar istikametinden

gelecek raylı sistem ise Meltem Mahallesi'ne hemzemin olarak bağlanarak Eğitim Araştırma

Hastanesine uzanacak.

Projenin son

bölümünün 2020 içerisinde tamamlanarak hizmet vermeye başlaması

planlanıyor.

Antalya, Varsak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:52 Kaynak: AA
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