Antalya'da 3 gün sonra sağ bulunan kişiyle ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor - Son Dakika

Antalya'da kayıp ihbarı yapıldıktan 3 gün sonra sağ olarak bulunan Onur Uygun ile ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Kayıp ihbarının ardından hakkında arama çalışması başlatılan ve 3 gün sonra ailesini arayarak Antalya- Alanya arasındaki bir akaryakıt istasyonunda olduğunu bildiren Onur Uygun (37), yakınları tarafından getirildiği evinde dinlenmeye devam ediyor.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

Uygun'un teyzesi Sibel Erdoğu, AA muhabirine, yeğeninin yaşadığı şeyler nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiğini söyledi.

Yeğeninin emniyette ifade verdiğini, şu anda evinde dinlendiğini belirten Erdoğu, "Yaşadığı olayları, geçirdiği travma nedeniyle tam hatırlayamıyor. Kısmi olarak hafıza kaybı yaşıyor. İlerleyen süreçte avukat ve psikolog eşliğinde emniyetteki ifadesine ek yapacağız." diye konuştu.

Aksu ilçesi Mersin-Antalya kara yolunda çalışır durumdaki otomobilin uzun süredir park halinde olduğunu fark edenlerin durumu 6 Haziran'da polise bildirmesi üzerine çalışma başlatılmıştı. Polis yaptığı incelemede, aracın kayıp olarak aranan Onur Uygun'a ait olduğunu belirlemişti.

Akaryakıt istasyonundan ailesini arayarak bulunan Uygun'un vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olması nedeniyle kaçırıldığından şüphelenilmişti.