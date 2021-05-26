Antalya'da 3 günde, 22 yangında 80 dekar kül oldu - Son Dakika

Antalya'da 3 günde, 22 yangında 80 dekar kül oldu

26.05.2021 09:57

ANTALYA Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, geçen hafta sonu başlayıp, 3 gün süren poyrazda çıkan 22 yangında, 80 dekar alanın kül olduğunu belirtti.

ANTALYA Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, geçen hafta sonu başlayıp, 3 gün süren poyrazda çıkan 22 yangında, 80 dekar alanın kül olduğunu belirtti. Dikici, "Kırkikindi yağmurları, derlerdi. Nisan-mayısta her gün mutlaka yağmur olurdu ama 45 gündür yağmur almadık. Geçirdiğimiz hafta sonu, ağustosun ortasındaki hafta sonu oldu" dedi.

Türkiye'nin en büyük ormanlık alanına sahip illerinden Antalya'da, hafta sonu başlayıp, pazartesi ve salı günleri de öğle saatlerine kadar devam eden poyraz nedeniyle Gazipaşa'dan Kaş'a 22 alanda yangın çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, olağanüstü durumun bugüne kadar bu mevsimde görülmediğini belirtip, dikkatli olunması konusunda uyardı.

'OTLAR ERKEN KURUDU'Meteoroloji kayıtlarına göre, 45-50 gündür bölgenin yağmur almadığını kaydeden Vedat Dikici, "Onun için otlar daha çabuk kurudu, ekinler büyümeden başak verdi, bazıları vermedi. Büyük kuraklık yaşıyoruz. Hava İç Anadolu'da yağmurlu geçti, soğudu. Bizim de sıcaklık farkı 10 derecenin üzerine çıkınca cumartesi, pazar, pazartesi ve salı öğleye kadar poyraz yaşandı. Yer yer şiddeti 60 kilometrenin üzerine çıktı hatta dün Alanya'daki bir yangında helikopterimizi rüzgardan dolayı yangın sahasına ulaştıramadık" dedi.'EN KÜÇÜK ATEŞ YANGINA DÖNÜŞTÜ'Pandemi nedeniyle herkesin 1 yıldır evlerinde olduğuna değinen Dikici, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi de herkesin kırsalda akrabası veya kendi ev-arazisine, piknik yerlerine dağıldığını belirterek, "Öyle olunca da bu poyrazda en küçük ateş yangına dönüştü. Yani düşünün ki bir hafta sonu biz 20'nin üzerinde yangına koştuk. Bunların içinde ormana girenler, girmeyenler oldu ama her yerden yangın ihbarı aldık" diye konuştu.Özellikle Antalya merkez, Kemer, Serik, Taşağıl ve Manavgat'a kadar olan bölgenin poyrazdan çok etkilendiğini söyleyen Dikici, "Pazar ve pazartesi de doğusu çok etkilendi. Öyle olunca her küçük ateş yangın olarak bize döndü. Yani düşünün 2 günde 20 yangın oldu, daha yangın mevsimine yeni giriyoruz. Bu yaz bu şiddette giderse nerelere varacağız. Toplamda 80 dekar alan kaybettik" dedi.YÜZDE 95 İNSAN KAYNAKLIYangınların yüzde 95'inin insan eliyle çıktığını vurgulayan Dikici, "Bir yangının oluşması için mutlaka insan faktörü şart. Bunun ihmal, kasıt, dikkatsizlik, sigara, piknik, anız yakma, tarla temizleme gibi birçok sebebi var. Yılda yaklaşık 300 yangın çıkıyor. Bunun yüzde 95'i insan eliyle. Bu yüzde 95'in yüzde 60'ın üzerindekinin ihmal olduğunu düşünürsek insanların biraz dikkat etmesiyle yangın sayılarını yarılara çekme şansımız var demektir" diye konuştu.Sayının düşmesiyle hem yangına daha rahat müdahale edileceğini hem de alan olarak çok büyük kayıplara engel olunacağını dile getiren Dikici, "Allah muhafaza; yangın bir afet, insan ölebilir, can, mal kaybı her türlü sonuca gidebiliriz. O açıdan lütfen dikkatli olalım. Havamızı, suyumuzu kirletmeyelim, yeşilimizi mahvetmeyelim, orada yaşayan binlerce canlıyı lütfen öldürmeyelim" dedi.'ÖNCE BİZE HABER VERİN'Orman Bölge Müdürü Dikici, yaz mevsimine dikkat çekerek, şu çağrıda bulundu: "Gördüğümüz yangınlarda ilk önce yapacağımız iş söndürmeye gitmeden '177', '112'yi aradığınızda bize ulaşabilirsiniz. Biz ne kadar erken müdahale edersek yangını o kadar çabuk ve küçük alanda söndürme şansımız var. Bize haber verdikten sonra yapabilecek olduğunuz bir şey varsa yapın. Ama önce lütfen bize haber verin."5 HELİKOPTER, 1 UÇAK, 1 İHA, 190 KARA ARACIOrman yangınlarıyla mücadelede devlet, bakanlık ve müdürlüğün büyük gayret sarf ettiğini anlatan Dikici, "Sadece Antalya Bölge Müdürlüğü için bu yıl devletimiz 4 tane söndürme helikopteri tahsis etti. Bir uçak haziran başı geliyor. Bir tane söndürme helikopteri var. 190 tane karada aracımız var, 106 yerde konuşlanıyoruz. Yangınları erken haber alabilmek ve gözetlemek için bu sene ihaleye çıktık bir tane İHA kuracağız. Milletimizden rica ediyorum, bu mücadelede bize yardımcı olsunlar. Zor bir yaza gireceğimizi düşünüyoruz. Onun için bu yaz çok daha dikkatli olmamız gerekiyor" diye konuştu.Meteorolojik kuraklıkla ilgili de uyarılarda bulunan Dikici, şöyle konuştu: "Meteorolojik kuraklık dönem dönem olur. Mevsimler kaymaya başladı ya da meteorolojik olaylar çok şiddetli hareket etmeye başladı. Bir ayda yağan yağmur üç saatte yağmaya başladı. Bu mevsimde bu tür olaylarla çok nadir karşılaşırdık. Bir hafta sonu 22 yangın, 3 gün hiç durmayan poyraz ve 45 gündür Antalya gibi bir yere hiç yağmur yağmıyor. Kırkikindi yağmurları, derlerdi; nisan- mayısta her gün mutlaka bir yağmur olurdu ama düşünün 45 gündür hiç yağmur almadık. Her şey kurudu artık; geçirdiğimiz hafta sonu, şu anda ağustosun ortasındaki hafta sonu oldu."

Antalya'da 3 günde, 22 yangında 80 dekar kül oldu
Antalya'da 3 günde, 22 yangında 80 dekar kül oldu
Antalya'da 3 günde, 22 yangında 80 dekar kül oldu
Antalya'da 3 günde, 22 yangında 80 dekar kül oldu
Antalya'da 3 günde, 22 yangında 80 dekar kül oldu
Antalya'da 3 günde, 22 yangında 80 dekar kül oldu

Pazartesi, Antalya, Yangın, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da 3 günde, 22 yangında 80 dekar kül oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kripto paralar haczedilir mi, miras olarak kalır mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Kripto paralar haczedilir mi, miras olarak kalır mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Adnan Oktar'ın Batman Cezaevi'ne nakledildiği öne sürülmüştü! Adalet Bakanlığı, iddiaları yalanladı Adnan Oktar'ın Batman Cezaevi'ne nakledildiği öne sürülmüştü! Adalet Bakanlığı, iddiaları yalanladı Estetiksiz fotoğrafını paylaştılar, Tuvana Türkay deliye döndü: Burnum dışında estetiğimi çıkarın ülkeyi terk ederim Estetiksiz fotoğrafını paylaştılar, Tuvana Türkay deliye döndü: Burnum dışında estetiğimi çıkarın ülkeyi terk ederim Biden'ın sekreter adayı skandal seçim vaadi yaptı: Türkiye'yi saf dışı bırakacağım Biden'ın sekreter adayı skandal seçim vaadi yaptı: Türkiye'yi saf dışı bırakacağım Kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Tekme tokat dövdüğü genci kimse elinden alamadı! Taksim'i karıştıran kavga kamerada Tekme tokat dövdüğü genci kimse elinden alamadı! Taksim'i karıştıran kavga kamerada Oyuncu Birce Akalay kolları sıvayıp atölyeye girdi! Tasarladığı mücevherleri satacak Oyuncu Birce Akalay kolları sıvayıp atölyeye girdi! Tasarladığı mücevherleri satacak Ünlü anketçi Murat Gezici, Sedat Peker'in iddialarını yorumladı: Bakan Soylu üzerinden Türkiye'ye yapılmış müdahaledir Ünlü anketçi Murat Gezici, Sedat Peker'in iddialarını yorumladı: Bakan Soylu üzerinden Türkiye'ye yapılmış müdahaledir

Son Dakika Haberleri
10:16 Kripto paralar haczedilir mi, miras olarak kalır mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
10:15 Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou'dan ezeli rakibe gönderme: Galatasaraylı futbolculara çok güldük
10:01 Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı
09:59 Adnan Oktar'ın Batman Cezaevi'ne nakledildiği öne sürülmüştü! Adalet Bakanlığı, iddiaları yalanladı
09:54 TFF kulüplere kulak verdi, yabancı sayısında düşüş kararı ertelendi
09:51 Estetiksiz fotoğrafını paylaştılar, Tuvana Türkay deliye döndü: Burnum dışında estetiğimi çıkarın ülkeyi terk ederim
09:17 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektup
09:11 Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi
09:08 Doğu Perinçek'ten olay yaratacak iddia: Bana suikast planlayan kişi şu anda İYİ Parti'de milletvekili
09:07 Kademeli normalleşmenin ardından neler olacağı belli olacak! Kritik tavsiye kararlarının alınacağı Bilim Kurulu, bugün toplanıyor
Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou'dan ezeli rakibe gönderme: Galatasaraylı futbolculara çok güldük Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou'dan ezeli rakibe gönderme: Galatasaraylı futbolculara çok güldük         
10:16
Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı         
10:02
TFF kulüplere kulak verdi, yabancı sayısında düşüş kararı ertelendi TFF kulüplere kulak verdi, yabancı sayısında düşüş kararı ertelendi         
09:55
Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı         
09:26
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektup Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektup         
09:18
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Kademeli normalleşmenin ardından neler olacağı belli olacak! Kritik tavsiye kararlarının alınacağı Bilim Kurulu, bugün toplanıyor Kademeli normalleşmenin ardından neler olacağı belli olacak! Kritik tavsiye kararlarının alınacağı Bilim Kurulu, bugün toplanıyor         
09:07
Nurmagomedov, Mayweather ile dövüşmesi için teklif edilen 100 milyon doları reddetti Nurmagomedov, Mayweather ile dövüşmesi için teklif edilen 100 milyon doları reddetti         
23:38
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili verdiği ifade ortaya çıktı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili verdiği ifade ortaya çıktı         
20:17
Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı         
19:53
Sedat Peker'den yeni video! Reşat Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini yayınladı Sedat Peker'den yeni video! Reşat Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini yayınladı         
19:02
Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü         
17:36
Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti         
16:23
Instagram'da filtrenin dozunu kaçıran Songül Karlı, yorum yağmuruna tutuldu Instagram'da filtrenin dozunu kaçıran Songül Karlı, yorum yağmuruna tutuldu         
16:23
Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı         
15:28
İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi         
15:13
Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 10:19:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da 3 günde, 22 yangında 80 dekar kül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement