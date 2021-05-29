Antalya'da 3 gündür kayıp kampçıyı özel ekip arıyor - Son Dakika

ANTALYA'ya kamp için gelen ve 3 gündür haber alınamayan Mustafa Yıldırım için jandarmanın özel ekibi, arama çalışması başlattı.

Zonguldak'tan Antalya'ya gelen Mustafa Yıldırım, kamp için Kemer ilçesine bağlı turizm merkezlerinden Çıralı'ya gitti. Ailesinin 3 gündür haber alamadığı Yıldırım hakkında kayıp ihbarında bulunuldu. Likya Yolu üzerinde kamp yaptığı belirtilen Yıldırım için arama çalışması başlatıldı. Mustafa Yıldırım, jandarmanın özel ekibi tarafından Adrasan Korsan Koyu ve Olimpos yakınlarındaki Musa Dağı çevresinde aranıyor.

- Antalya