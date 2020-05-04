Antalya'da 3 günlük kısıtlamanın ardından kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika

Üretici sebze hallerinden Antalya Kumluca Toptancı halinde 3 günlük kısıtlamanın ardından hal girişinde kilometrelerce kuyruk yaşandı.



Antalya'nın Kumluca ilçesinde örtü altı sera üreticileri, sabaha karşı saat 04.00'te hal girişine gelmeye başladı. Toptancı halinin açılış saati olan 06.00'ya kadar bekleme kuyruğu kilometrelerce uzadı.



Toptancı hal kapısının açılması ile aynı anda sebze yüklü tüm araçlar halin içerisine girmeye başladı. Yoğunluk yaşanacağı beklendiği için daha önceden tedbirler alındı. Alınan tedbirler sayesinde sebze yüklü araçlar herhangi bir sıkıntı yaşanmadan komisyoncu ve tüccarlar tarafından paketleme bölümlerine sevk edildiler.



"Yoğunluk var ama sevkiyatta sıkıntı yok"



Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Ahmet Kaya, "Havaların ısınması ile tüm sebze çeşitlerinde artış var. Tonajlar arttı. Beklediğimi bir yoğunluk var. Bir de 3 günlük ksıtlamanın ardından Kumluca Toptancı halimizde beklediğimiz bir yoğunluk yaşanıyor. Ama bu yoğunluğa rağmen sevkiyatta hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Ürünler iç ve dış piyasaya gidiyor" dedi. - ANTALYA