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Antalya'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kiraladıkları araçla hırsızlık ve kapkaç olaylarına karıştığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kiraladıkları araçla hırsızlık ve kapkaç olaylarına karıştığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.


Manavgat ilçesi Aşağıhisar Mahallesi'nde meydana gelen kapkaç olayıyla ilgili ilçe emniyet müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, kapkaç olayında kullanılan üzerinde plaka bulunmayan aracın, şüpheli C.K. tarafından oto kiralama şirketinden kiralandığı belirlendi. Yapılan operasyon kapsamında, kapkaç olayına karıştığı iddia edilen şüpheliler C.K., H.K. ve F.A. yakalanarak gözaltına alındı.


Şüphelilerin aracında yapılan aramada 1 cep telefonu, 2 flash bellek, 1 siyah band rulosu, 1 el testeresi, 1 demir kesme testeteresi, 2 taşınabilir şarj cihazı, 1 yan keski, 1 pense, 1 maket bıçağı, 1 tornavida, 1 kompresör ve 1 demir levye ele geçirildi.


Şüpheliler ifadesinde daha önceki tarihlerde gerçekleştirdikleri olayları da itiraf etti. Kiraladıkları araçla olay gününden bir gün önce gece saatlerinde, Kavaklı Mahallesi'nde bulunan inşattan bakır elektrik kabloları çaldıklarını söyleyen şüpheliler, daha sonra ise aynı mahalledeki bir caminin inşaatından demir kaynak makinesi, 1 spiral kesme makinesi ve 1 adet elektrikli el matkabını çaldıklarını belirtti. Aynı zamanda şüpheliler, bir iş yerinden ise 1 zeytin paketi ve 1 kavanoz çikolata çaldıklarını itiraf ederek camiden ve inşaattan çaldıkları malzemeleri, hurdacılar sitesinde faaliyet gösteren bir iş yerine 500 TL karşılığında sattıklarını söyledi.


Malzemeleri satın alan iş yeri sahibinin oğlu L.D. hakkında ise, 'suç eşyasını satın almak' suçundan işlem yapıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler H.K., F.A. ve C.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:12 Kaynak: İHA
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