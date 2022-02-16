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9 ayrı adrese eş zamanlı narkotik operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

9 ayrı adrese eş zamanlı narkotik operasyonu: 10 gözaltı

16.02.2022 14:59
9 ayrı adrese eş zamanlı narkotik operasyonu: 10 gözaltı

Antalya'nın Gazipaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde 9 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu madde operasyonu düzenlendi.

Antalya'nın Gazipaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde 9 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu madde operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Antalya'da Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Alanya Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri yaklaşık 3 ay süren çalışmalar kapsamında; "Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçundan 15 kişiye adli işlem gerçekleştirirken, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak" suçundan 3 şüpheli şahsa ve devamında 15 Şubat Salı günü Gazipaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik 9 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerin üzerinden çıkan 60 gram esrar maddesi, 32 gram metamfetamin maddesi, 5 gram eroin maddesi, 5 adet ecstsay hap, 3 adet yeşil reçeteye tabi hap, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Şüpheliler B.S., U.D., S.T., F.B.K., S.K., F.M.U., B.E., M.O., Z.D. ve İ.A.D. olmak üzere 10 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak" suçuyla adliyeye sevk edildi.

(İHA)

9 ayrı adrese eş zamanlı narkotik operasyonu: 10 gözaltı
9 ayrı adrese eş zamanlı narkotik operasyonu: 10 gözaltı
9 ayrı adrese eş zamanlı narkotik operasyonu: 10 gözaltı
9 ayrı adrese eş zamanlı narkotik operasyonu: 10 gözaltı
9 ayrı adrese eş zamanlı narkotik operasyonu: 10 gözaltı
9 ayrı adrese eş zamanlı narkotik operasyonu: 10 gözaltı
9 ayrı adrese eş zamanlı narkotik operasyonu: 10 gözaltı
9 ayrı adrese eş zamanlı narkotik operasyonu: 10 gözaltı
9 ayrı adrese eş zamanlı narkotik operasyonu: 10 gözaltı
9 ayrı adrese eş zamanlı narkotik operasyonu: 10 gözaltı
9 ayrı adrese eş zamanlı narkotik operasyonu: 10 gözaltı
9 ayrı adrese eş zamanlı narkotik operasyonu: 10 gözaltı

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Uyuşturucu, Gazipaşa, Narkotik, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 9 ayrı adrese eş zamanlı narkotik operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika


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