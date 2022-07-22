Antalya'da 3 kadının öldüğü kazaya ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da 3 kadının öldüğü kazaya ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı

22.07.2022 18:36
Antalya'da 3 kadının öldüğü kazaya ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı

Antalya'nın Finike ilçesinde 3 kadının yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Antalya'nın Finike ilçesinde 3 kadının yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Finike'de dün akşam saatlerinde Ayşe Aloğlu (75), Zekiye Kayabaş (64) ve Fatma Keçekülah'ın (63) hayatını kaybettiği kazayla ilgili sürücü T.K'nin polisteki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "alkollü araç kullanmak ve taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Zanlının, daha önce de alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Finike ilçesinde T.K'nin (22) kullandığı 07 AUU 244 plakalı otomobil, Sahilkent Mahallesi Akdeniz Caddesi'ndeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarpmıştı. Ayşe Aloğlu, Zekiye Kayabaş ve Fatma Keçekülah, kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

YORUMLAR
500
Antalya'da 'Kökünü Kurut' operasyonu Antalya'da 'Kökünü Kurut' operasyonu 3 kadının ölümüne neden olan sürücünün ehliyetine 6 ay önce alkolden el konulmuş 3 kadının ölümüne neden olan sürücünün ehliyetine 6 ay önce alkolden el konulmuş
Kaynak: AA

Tragger, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 3 kadının öldüğü kazaya ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:18 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Deneyimli golcü için çalışmalara başladılar
17:58 Masayı Türkiye kurdu, tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar atıldı! Dünya genelinde fiyatlar düşecek ve çoğu ülke kıtlıktan kurtulacak
17:57 Dolmabahçe'de imzalanan tarihi anlaşmaya damga vurdu! Erdoğan, kaş göz işaretiyle Bakan Akar'ı uyardı
17:19 Türkiye tahıl krizini çözdü! BM, Rusya ve Ukrayna heyeti İstanbul'da: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu
17:08 Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı pozunu "müstehcen" bulanlara karşı olay sözler: Sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim
17:07 Milli imkanlarla üretildi! Jandarmaya teslim edildi
17:05 Afrika'da keşfedilen deniz omurgasızı türü canlıya "Zelenski" adı verildi
17:00 Trabzon'a gideceğini açıklayan Fenerbahçe amigosu Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı
16:46 Türk devleriyle de adı geçiyordu! Ozan Kabak'ın yeni adres belli oldu
16:36 Melih Gökçek'in, Ankapark'taki dinazora kumpas yapıldığı iddiası gündem oldu! Gökçek'in paylaşımının altına yorum yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 18:40:16. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da 3 kadının öldüğü kazaya ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement