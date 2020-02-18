Antalya'da 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika
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Antalya'da 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

7 saat önce

Antalya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedaviye alındı.

Antalya'da 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi, System.String[]

Antalya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedaviye alındı.

Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1830 Sokak'ta iki katlı binanın giriş katında yaşayan ailesinin evine giden Mehmet Tekeli, annesi Nigar ile babası Orhan Tekeli'yi sobanın bulunduğu salonda, anneannesi Ayşe Çelikli'nin ise diğer odada hareketsiz olduğunu gördü.

Tekeli, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen üç kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Ayşe Çelikli'nin oğlu Hüseyin Çelikli, AA muhabirine, gece sobanın tütmesinden dolayı olayın gerçekleştiğini söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:30 Kaynak: AA
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