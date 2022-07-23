Serik'te iki grup arasında dün çıkan kavgada, Ali Nazlı (45) ve oğlu Musa Nazlı ile Yılmaz Kara (35) bıçakla yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Antalya, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

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