Antalya'da 3. Kum Enduro Yarışları sona erdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen ve iki gün süren 3. Kum Enduro Yarışları, final etabıyla sona erdi.

Kumluca Belediyesinin destekleriyle, Kumluca Motosiklet Sporları Kulübünce organize edilen yarışlara Antalya'nın yanı sıra İstanbul, Sakarya, Kütahya ve Muğla'dan 80 sporcu katıldı.

Kum Mahallesi Motor Yarışları Pisti'ndeki organizasyon, geçtiğimiz günlerde İdlib'de şehit olan Antalyalı Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz anısına gerçekleştirildi.

Hobi-1, Hobi-2, Veteran, Prestij, Ustalar ve Genel GP kategorilerinde yapılan yarışların ikinci gününde, sporcular kategorilerinde birinci olabilmek için rakipleriyle kıyasıyla mücadele etti. Kum pistte motorsiklet hakimiyetinin son derece zor olduğu sporcular oldukça zorlandı. Zaman zaman kazaların yaşandığı yarışlarda sporculara, sağlık ekipleri müdahale etti.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, enduro ve motokros yarışlarında Kumluca'nın bir marka olduğunu, hem enduro hem de motokros yarışmalarında ilçeye Türkiye'nin değişik illerinden çok sayıda sporcunun geldiğini söyledi.

Bu yılki yarışların geçtiğimiz günlerde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz anısına gerçekleştirdiklerini ifade eden Korkmaz, "Biz bu sporun her yaşta güvenli ortamlarda yapmasını istiyoruz. Bu konuda ilçemizde hem enduro hem de motokros pistimiz var. Önümüzdeki Kasım ayında ilçemizde motokros yarışları yapılacak. Bu yarışlara da tüm halkımızı bekliyoruz." dedi.

Yarışlarda dereceye giren sporculara Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve yarışları izleyen protokol üyeleri tarafından kupa, madalya ve çeşitli ödüller verildi. Yarışlarda ise Hobi-1 kategorisinde Doğukan Durukan, Hobi-2 kategorisinde Tayfun Yüksek, Veteran kategorisinde Bilal Akın, Ustalar kategorisinde Kemal Ulusoy, Prestik kategorisinde Emre Coşar ve Genel GP kategorisinde ise Bayram Uysal birinci oldu.