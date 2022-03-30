Antalya'da 3 motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da 3 motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

30.03.2022 16:11
Antalya'da 3 motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 kişinin motosikletini çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 kişinin motosikletini çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarılar Mahallesi'nde 3 vatandaşın motosikletinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada motosikletleri S.Ö, D.Ö. ve H.M'nin çaldığı tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda S.Ö. ve D.Ö. gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya'da 3 motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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