Son Dakika Haberleri: Antalya'da 3. Raylı Sistem Hattında İlk Test Sürüşü Yapıldı

Antalya'da 3. Raylı Sistem Hattında İlk Test Sürüşü Yapıldı

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen üçüncü aşama hafif raylı sistem hattına enerji verilerek, ilk test sürüşü gerçekleştirildi.

Antalya'da 3. Raylı Sistem Hattında İlk Test Sürüşü Yapıldı, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen üçüncü aşama hafif raylı sistem hattına enerji verilerek, ilk test sürüşü gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yapımı hızla devam eden üçüncü raylı sistem çalışmalarında yeni bir aşamaya gelindi. Hattın beton işlemleri başladıktan 4 ayda tamamlandı. İlk etabı olan Varsak-Otogar arası 12.6 kilometrelik bölümündeki hatta elektrik enerjisi verilerek, ilk test sürüşlerine başlandı.

Antalya 3. Aşama Raylı Sistem Projesi'nin Süleyman Demirel Bulvarı, Yeşilırmak Caddesi ve Sakarya Bulvarı güzergahında bulunan Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi, Şahinbey Caddesi Kavşağı ile Yeniemek Mahallesi Sakarya Bulvarı, Yıldırım Beyazıt Caddesi Kavşağı arası hattında inşaatı tamamlanan havai katener hatlarına enerji verildi.

Elektrikli raylı sistem havai hatlarının altında gezinmek, direklere tırmanmak, dokunmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu belirtilerek, söz konusu bölge ve civarında ikamet eden vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Ayrıca yaklaşık bin işçinin gece gündüz çalıştığı proje sayesinde çok sayıda kişiye iş imkanı oluşturulduğu, şehrin ekonomisinin de canlandırıldığı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:53 Kaynak: AA

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