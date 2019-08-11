Son Dakika Haberleri: Antalya'da 3 saat süren orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da 3 saat süren orman yangını kontrol altına alındı

1 saat önce

Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisinde saat 15.00'te meydana gelen orman yangını tamamen kontrol altına alındı.

Antalya'da 3 saat süren orman yangını kontrol altına alındı, System.String[]
Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisinde saat 15.00'te meydana gelen orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Yangın, Kumluca ilçesinin Papaz Koyunda başladı, rüzgarın etkisi ile kısa zamanda yayıldı. Yangına 4 yangın söndürme helikopteri, bir dozer, yaklaşık 25 adet yangın söndürme arazözü katıldı. Yangın sarp arazide olduğu için müdahale genelde havadan yapılabildi. Yangın zaman zaman seralara yaklaşsa da ekiplerin müdahalesi sonucu zarar meydana gelmedi. Açıklama yapan Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, "Yangın tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Helikopterler yangın yerinden ayrıldı. Karadan arazözler vasıtasıyla soğutma çalışması yapılıyor" dedi.
(İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kesimden kaçıp gözden kaybolan boğaya Haluk Levent, sahip çıktı
Litresi 100 liraya satılan eşek sütüne 81 ilden talep yağıyor El ele tutuşarak gittikleri 10 evden hırsızlık yapan sevgililer yakalandı İstanbul'da feci kaza! Genç adam metrobüsün altında kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 21:15:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da 3 saat süren orman yangını kontrol altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]