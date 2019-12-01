Son Dakika Haberleri: Antalya'da 3 şüpheli, 3 kilo esrarla yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 3 şüpheli, 3 kilo esrarla yakalandı - Son Dakika

Antalya'da 3 şüpheli, 3 kilo esrarla yakalandı

6 saat önce

Antalya'da uyuşturucu madde satışı yapacağı öğrenilen 3 şüpheli, 3 kilogram esrarla yakalandı.

Antalya'da 3 şüpheli, 3 kilo esrarla yakalandı, System.String[]

Antalya'da uyuşturucu madde satışı yapacağı öğrenilen 3 şüpheli, 3 kilogram esrarla yakalandı.


Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda, Yükseliş Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapacakları bilgisi alınan İ.A., R.Ç. ve M.Y. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüpheliler 3 kilogram esrarla yakalanarak, gözaltına alındı. - ANTALYA

Antalya, Kepez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:26 Kaynak: İHA
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