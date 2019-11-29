Antalya'da 3 sürat teknesiyle 2 çardak yandı
6 saat önce
Antalya'da 3 sürat teknesiyle 2 çardak yanarak kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:12 Kaynak: AA
Antalya'da 3 sürat teknesiyle 2 çardak yanarak kullanılamaz hale geldi.
Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde balıkçıların teknelerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle 3 sürat teknesiyle 2 çardak kullanılamaz hale geldi.
Boğazkent Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Özkan Uysal, balıkçı barınağının yapılmasını istediklerini söyledi.
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