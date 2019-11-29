Son Dakika Haberleri: Antalya'da 3 sürat teknesiyle 2 çardak yandı
Son Dakika Güncel Antalya'da 3 sürat teknesiyle 2 çardak yandı - Son Dakika

Antalya'da 3 sürat teknesiyle 2 çardak yandı

6 saat önce

Antalya'da 3 sürat teknesiyle 2 çardak yanarak kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da 3 sürat teknesiyle 2 çardak yanarak kullanılamaz hale geldi.

Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde balıkçıların teknelerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle 3 sürat teknesiyle 2 çardak kullanılamaz hale geldi.

Boğazkent Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Özkan Uysal, balıkçı barınağının yapılmasını istediklerini söyledi.

Antalya'da 3 sürat teknesiyle 2 çardak yandı

Boğazkent, Antalya, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:12 Kaynak: AA
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