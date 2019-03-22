Antalya'da 3. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Sempozyumu
1 saat önce
Antalya'da 3. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Sempozyumu 300 eğitimci, öğretmen ve bilim insanın katılımıyla gerçekleştirildiSerik ilçesi Belek Turizm Merkezindeki bir otelde "3. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Sempozyumu" düzenlendi.
Antalya'da 3. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Sempozyumu 300 eğitimci, öğretmen ve bilim insanın katılımıyla gerçekleştirildi
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezindeki bir otelde "3. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Sempozyumu" düzenlendi.
Sempozyuma, 300 eğitimci, öğretmen ve bilim insanı katıldı.
Okul öncesi eğitimde başarının konuşulduğu sempozyum, 24 Mart'ta sona erecek.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:24 Kaynak: AA
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