Son Dakika Haberleri: Antalya'da 3 yabancı turist yaşamını yitirdi
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da 3 yabancı turist yaşamını yitirdi

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan yabancı uyruklu 3 turist, boğulma ve sağlık sorunu gibi sebeplerle hayatını kaybetti.

Antalya'da 3 yabancı turist yaşamını yitirdi, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan yabancı uyruklu 3 turist, boğulma ve sağlık sorunu gibi sebeplerle hayatını kaybetti.

İlçede tatil yapan Polonyalı Jan Sirucek'in (84), serinlemek için girdiği denizde çırpındığını gören vatandaşlar, Sirucek'i kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Sirucek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İncekum Mahallesi'ndeki otelde tatil yapan Liudmila Reznikova (77) ise çalışanlar tarafından odasında hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rus turistin hayatını kaybettiği belirlendi.

Demirtaş Mahallesi'nde bir otelde tatil yapan Finlandiyalı turist Jani Petteri Koivisto (46) de aniden rahatsızlandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Koivisto, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.


Turistlerin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Antalya, Alanya, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tecavüzcüyü öldüren kadın konuştu: Çocuklarımın gözü önünde bana tecavüz edecekti
AK Parti'den Davutoğlu'nun istifasına ilk yorum: Milletin çizdiği yoldan sapanlar her yerden istifa edebilir Gözü dönmüş sapık, muska yazdırmak için gelen kadına kabusu yaşattı Nihat Hatipoğlu'ndan merak edilen sorulara yanıt: Peygamberimiz'in cenazesi ve gömülmesi nasıl oldu?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 15:57:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da 3 yabancı turist yaşamını yitirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]