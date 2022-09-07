OTEL BACASINDA YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Asgari ücret yılbaşında ne kadar olur? Hesap yapan SGK uzmanı canlı yayında rakam verdi

Antalya'da 3 yıldızlı bir otelin bacasında çıkan yangın korkuttu. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangında küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde bulunan 3 yıldızlı bir otelin çatısında çıktı. Bacadan yükselen alevleri fark eden otel görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, yangını söndürdü. Ekiplerin çalışma yaptığı sırada bahçeye çıkan yerli ve yabancı turistler çalışmaları izledi. Polis yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatırken yangının, bacanın tam temizlenmemesi, içerideki kurumların alev alması sonucunda çıktığı belirlendi. Yangında maddi hasar meydana geldi.