Antalya'da 30 Ağustos kutlandı, alternatif törende sosyal mesafe unutuldu - Son Dakika

ANTALYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, çelenk sunma töreniyle kutlandı. Resmi kutlamalarda sosyal mesafe ve maske kuralları uygulanırken, resmi program dışında tutulan siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının alternatif çelenk sunumu sırasında ise sosyal mesafe unutuldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi, turizm kenti Antalya'da da coşkuyla kutlandı. Bu yıl, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler altında gerçekleştirilen törende birçok ilk yaşandı. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Cumhuriyet Meydanı önünde toplanan kalabalık, çelenk bırakma ve anma törenine katılmak için uzun süre bekledi. Demir bariyerlerle meydanın etrafı yaya giriş ve çıkışına kapatılırken, iki farklı arama noktası oluşturuldu. Ağızlarında maske ve ellerinde eldivenle bekleyen görevli polis memurları, kadınları ve erkekleri ayrı ayrı noktalardan tek tek arayarak içeri aldı. İkinci arama noktasında ise vatandaşların ateşi ölçüldü.