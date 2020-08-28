Antalya'da 30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramında kent merkezindeki 5 ilçede resmi plakalı belediye otobüsleri, Antray ve nostalji tramvayı ücretsiz hizmet verecek.

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramında kent merkezindeki 5 ilçede resmi plakalı belediye otobüsleri, Antray ve nostalji tramvayı ücretsiz hizmet verecek. Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, resmi ve dini bayramlarda uygulanan ücretsiz toplu ulaşım uygulamasına, 30 Ağustos Zafer Bayramında da devam edilecek. Antalya kent merkezindeki Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Aksu ve Döşemaltı'nda sefer yapan resmi plakalı belediye otobüsleri, Antray ve nostalji tramvayı gün boyunca ücretsiz olacak.

Antalya, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 16:21 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Antalya'da 30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak - Son Dakika

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