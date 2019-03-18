Son Dakika Haberleri: Antalya'da 30 Kilo Esrar ile 30 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 2 Tutuklama

Antalya'da 30 Kilo Esrar ile 30 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 2 Tutuklama

12 dakika önce

ANTALYA'da düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 30 kilo esrar ile 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Antalya'da 30 Kilo Esrar ile 30 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 2 Tutuklama, System.String[]
ANTALYA'da düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 30 kilo esrar ile 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik Döşemealtı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda operasyon düzelendi. Uygulama noktasında durdurulan bir araçtaki Ö.F.Ç, M.S. ve O.A. ile Kepez Devlet Hastanesi karşısındaki otoparkta araç içerisinde bekleyen M.S. gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramada, 30 kilo esrar, 30 bin ecstacy ve 66 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. ve Ö.F.Ç. tutuklandı, M.S. ve O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:29 Kaynak: DHA

Antalya, Güncel
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