Üye Girişi
Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu - Son Dakika

Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu

03.02.2022 13:24
Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sabah saatlerinde 30 santimetre dolu yağdı, cam seraların yanında 1,5 metre dolu birikti.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sabah saatlerinde 30 santimetre dolu yağdı, cam seraların yanında 1,5 metre dolu birikti. Ekmek almaya gidemeyen yaşlı kadının yardımına ise İHA muhabirleri koştu.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hacısekililer ve Yenimahalle'de yaklaşık olarak 30 santimetre dolu yağdı. Yağan dolular cam seraların yanında 1,5 metreye yakın dolu birikintisi oluşturdu. Seralarını o şekilde gören çiftçiler ise adeta şoku yaşadı. Vatandaşlar ellerine aldıkları kürekler ile doluyu temizlemeye başladı. Kapanan mahalle yolları ise kepçeler ile açılıyor. Dolu yağışının ardından Hacısekiler Mahallesinde bir tente çöktü, altında bir traktör ve kamyonet kaldı. Vatandaşlar çöken tente altında mahsur kalan araçlarını kurtarmak için kepçe ile çalışmalara başladı. Narenciye ağaçları ise beyaz örtünün altında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yaşlı kadının yardımına İHA muhabiri koştu

Mahallede yaşayan Zürühe Doğan ise dolu yağışının evinin önünü kapatması ile ekmek almaya gidemedi. Bunun üzerine yaşlı kadın İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinden yardım istedi. İHA muhabiri İsa Akar tarafından marketten alınan 2 ekmek kadına teslim edildi. Mutluluğu yüzünden okunan kadın gazetecilere teşekkür etti.

Cam serasının yanında bulunan doluyu kürek ile temizlemeye çalışan İlyas Doğan, "Gece saatlerinde dolu yağışı ile birlikte yağmur başladı. Sabah saatlerinde dolu yağışı arttı. Seralarımız zarar gördü. Dolu olduğu gibi neredeyse kenarını örttü. İçerisine su girdi. Yarım metreye dolu var. Biz de temizlemeye çalışıyoruz" dedi.

"Ekmek almaya gidemedim"

Ekmek almaya çıkamayan ve yardımına İHA muhabirleri yetişen Zürühe Doğan ise "Ekmek almaya gidemedim. Nasıl gideceğim. Evime bari bir şey olmasa. Kimsem yok. Kar mı bu? 2-3 yıl önce böyle bir dolu yağışı görmüştüm. Ben dışarı çıkamadım" dedi. - ANTALYA

Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu
Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu
Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu
Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu
Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu
Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu
Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu
Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu
Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu
Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu
Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu
Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu
Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu
Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu
Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu
Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu
Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu
Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu
Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu
Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu
Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu
Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu
Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu
Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu
Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu
Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu
Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu
Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu
Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu

YORUMLAR
500

İhlas Haber Ajansı, Konyaaltı, Antalya, Ekmek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:29 Doğum günü kutlamasına romantik kareler damga vurdu! İrem Helvacıoğlu'ndan ilan-ı aşk
13:27 Donarak ölen göçmen sayısı yükseliyor! Son rakam 19
13:26 Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon oranı yorumu: Nebati bey üzülmesin diye TÜİK istediğini vermiş!
12:46 Kılıçdaroğlu: Devlet yönetiminde en az yüzde 35 kadın istihdamı sözü veriyorum
13:06 İstanbul'a ayak bastı! Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar'ın uçağı indi
13:04 Otomobil 25 metre yükseklikten falezlere düştü, sürücünün durumu ciddi
12:59 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit reklam ücretlerine zam yaptı! Yıllık 10 milyon TL
12:59 İşte son 10 yılın zam şampiyonları! Hesap makineleri bile şaştı!
12:39 Migros Depo işçileri de iş bıraktı: Carrefour Depo'daki arkadaşlarımız da bizden haber bekliyor!
12:34 Seyhan Nehri'nden vinçle çıkarılan cesedi film izler gibi izlediler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 13:42:34. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da 30 santimetre dolu yağdı, temizlik için iş makineleri seferber oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement