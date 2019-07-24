Son Dakika Haberleri: Antalya'da 30 yıllık çınar ağacına asit döküldüğü iddiası
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Antalya'da 30 yıllık çınar ağacına asit döküldüğü iddiası

1 saat önce

Antalya'da kaldırım üzerindeki çınar ağacına asit döküldüğü iddiası ortalığı karıştırdı.

Antalya'da 30 yıllık çınar ağacına asit döküldüğü iddiası, System.String[]
Antalya'da kaldırım üzerindeki çınar ağacına asit döküldüğü iddiası ortalığı karıştırdı. Ağacın etrafındaki kaldırım taşlarının rengini dahi değiştiren sıvının deterjan olduğu da ileri sürülürken çevre esnafı da duruma tepki gösterdi.

Olay, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre sabah iş yerlerini açan esnaflar, 30 yıllık çınar ağacının kök kısmında köpükler kabardığını ve kötü bir kokunun geldiğini fark etti. Ağacın yanına yanaşan esnaflar, kaldırım taşlarının renginin değiştiğini görünce, ağacı hemen sulamaya başladı. Suyun dökülmesiyle birlikte köpüklerin daha çok arttığı gözlendi. Bazı esnaflar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ağacın kök kısmına asit döküldüğünü iddia ederken, bazıları da sıvının deterjan olduğunu ileri sürdü.

Çevre esnaflarından Mehmet Bakır çınar ağacına dökülen sıvının asit olduğunu öne sürerek, 30-40 yıllık çınar ağacına asit dökmüşler. Kaldırımlar bile heba olmuş durumda. Yazıktır. Sonuçta bu da bir canlı. Görünce insanın canı acıyor. Ormanlar bizim milli servetimiz. Sabah gördüğümde köpürüyordu. Asit atılmış diye düşünüyorum. O asidi döken insan, bir gün kendi üzerinde denesin. Döken yakalanınca 'Niçin yaptın bunu' diye sormak lazım" dedi.

Esnaflar uzun süre ağacı sulayarak sıvının etkisini kaybettirmeye çalıştı. - ANTALYA
Antalya, Kepez, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:24 Kaynak: İHA
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