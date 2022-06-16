Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Timi ve Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 301 kilogram kaçak nargile tütünü, 50 litre nargile aroması, 4,5 kilogram nargile tütünü imalatında kullanılan mentol ve limon tozu, 5 bin boş nargile tütünü kutusu, 10 bin nargile tütünü ambalajı ve etiketi, hassas terazi ile sipariş fişi koçanı ele geçirildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da 301 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

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