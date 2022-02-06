Üye Girişi
Antalya'da 310 gram esrar maddesi ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'da 310 gram esrar maddesi ele geçirildi

06.02.2022 10:30
Antalya'da 310 gram esrar maddesi ele geçirildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonda 310 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonda 310 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kumluca Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Beykent Toptancı Halinde bulunan bir ardiyede Ö.Ö. isimli şahsın R.E, Y.A, ve G.D. isimli şahıslara uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Ö.Ö. isimli şahsın işyerine yapılan operasyonda yabancı uyruklu Y.D. isimli şahısla birlikte yakalandı.

İş yerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 310 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edilen 3 bin 550 TL, 1 adet kurusıkı tabanca ve 18 adet fişek ele geçirildi. Yabancı uyruklu Y.D karışmış olduğu suç nedeniyle sınır dışı edilirken adliyeye sevk edilen Ö.Ö isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - ANTALYA

YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Antalya, Kumluca, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 310 gram esrar maddesi ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:31 3 Rus'u öldüren Ukrayna'nın en ünlü kadın nişancısı, Putin'e meydan okudu
10:24 Muammer Kaddafi hakkında bomba iddia! Kaddafi yaşıyor mu?
10:19 Yıllardır hastalıkla mücadele eden Arda Kural son haliyle gündeme geldi!
10:06 Siyaset gündemine bomba gibi düşen Tansu Çiller iddiası! Yeni bir parti kuruluyor mu?
10:04 Et dolu kamyon kaza sonrası alev topuna döndü! 2 kişi hayatını kaybetti
09:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamuya yeni kadro açıldı
09:20 Kraliçe Elizabeth, Prens Charles kral olduğunda eşi Camilla'nın kraliçe olacağını açıkladı
09:03 Düğün sahipleri birbirine girdi, bir anda kavga ortalık karıştı! Sandalyelerin havada uçtuğu anlar kamerada
09:02 ABD istihbarat yetkilileri: Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse 50 bin kişi ölür
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlarda bulunan 1 kişi gözaltına alındı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 10:41:05. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da 310 gram esrar maddesi ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement