Son Dakika Haberleri: Antalya'da, 338 litre kaçak içki ele geçirildi
Son Dakika Güncel Antalya'da, 338 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'da, 338 litre kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, jandarma ekiplerince otele düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 85 bin TL olan 338 litre kaçak içki ele geçirildi.

Antalya'da, 338 litre kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, jandarma ekiplerince otele düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 85 bin TL olan 338 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'nde hizmet veren otelde, gümrük kaçağı alkollü içki olduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı, İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı, Alanya Jandarma Komutanlığı ile Alanya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, otelde yaptıkları aramada, depoda, çeşitli marka ve cinste gümrük kaçağı olduğu belirlenen piyasa değeri 85 bin TL olan 338 litre kaçak içki ele geçirildi. İçkiye el konuldu.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:14 Kaynak: DHA
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