Antalya'da 34 bin öğrencinin LGS heyecanı başladı - Son Dakika
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Antalya'da 34 bin öğrencinin LGS heyecanı başladı

05.06.2022 11:07

- Antalya'da 34 bin öğrencinin LGS heyecanı başladı Öğrenciler 2 yıl aradan sonra maskesiz olarak sınava girdi Antalya'da 34 bin öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi çerçevesindeki merkezi sınavın ilk oturumu başladı.

- Antalya'da 34 bin öğrencinin LGS heyecanı başladı

Öğrenciler 2 yıl aradan sonra maskesiz olarak sınava girdi

ANTALYA - Antalya'da 34 bin öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi çerçevesindeki merkezi sınavın ilk oturumu başladı. Öğrenciler 2 yıl aradan sonra maskesiz olarak sınava girdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi çerçevesindeki merkezi sınavın ilk oturumu başladı. Antalya'da Muratpaşa İlçesi'nde bulunan İstiklal Ortaokulu'na gelen öğrenciler, kimlik kontrolünün ardından sınava girecekleri sınıflara yönlendirildi. Aileler de sınav yapılan okulların önünde çocuklarını bekledi. Kent genelinde 34 bin öğrenci 2 yıl aradan sonra maskesiz olarak sınava girdi.

Kızının sınav için dershaneye gittiğini belirten Gülay Suay, "Ben Fen lisesi kazanmasını istiyorum. Yine de kararı kızıma bıraktım. Sınava giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah hepsinin emeğinin hakkını versin. İlk kızımda girmişti ondan ötürü alıştım heyecanım yok. Hatta gelmemi istemedi, ben kendim geldim" dedi.

Veli Turan ise, "Kızımı girdi. Heyecan var. 8 yılın emeği var. Herkese başarılar diliyorum" açıklamasına yer verdi.

Antalya'da 34 bin öğrencinin LGS heyecanı başladı
Antalya'da 34 bin öğrencinin LGS heyecanı başladı
Antalya'da 34 bin öğrencinin LGS heyecanı başladı
Antalya'da 34 bin öğrencinin LGS heyecanı başladı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Antalya, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 34 bin öğrencinin LGS heyecanı başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 34 bin öğrencinin LGS heyecanı başladı - Son Dakika
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