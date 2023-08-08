Antalya'da 34 gündür suyu olmadığı için isyan etmişti! Evinin önünde darp edildi - Son Dakika
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Antalya'da 34 gündür suyu olmadığı için isyan etmişti! Evinin önünde darp edildi

08.08.2023 19:03

Alanya'da 34 gündür suyu olmadığı için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne isyan eden Barış Bütün'ün, dün gece saatlerinde evine giden kişilerce darp edildiği öğrenildi. Bütün'ün başından yaralandığı belirtildi.

Antalya'da ASAT binasında bidonları fırlatarak "Yeter 34 gün oldu, su yok. Tuvalete giremiyorum, denizde yıkanıyorum, mayo ile geziyorum" diyen ve daha sonra vanasının kapalı olduğu ortaya çıkan vatandaş,kimliği belirsiz 6-7 kişi tarafından evinin önünde darbedildi.

"34 GÜNDÜR SU YOK, TUVALETE GİDEMİYORUM"

Antalya'da ikamet eden Barış Bütün, 34 gündür evinde su olmadığı için Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT binasını basmış ve "Yeter 34 gün oldu, su yok. Size bayramda mesaj atmışım. Tuvalete giremiyorum, denizde yıkanıyorum, mayo ile geziyorum." diyerek bidonları sağa sola fırlatmıştı.

VANASI KAPALI ÇIKTI

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (ASAT) ise vatandaşın sularının neden kesik olduğuna dair açıklama yaptı. Açıklamaya göre, 34 gündür suyu akmayan vatandaşın evine giden su borusu vanasının kapalı olduğu ortaya çıktı.

"BEN İSYAN EDİNCE SU GELDİ"

Ancak Bütün bunu reddederek "Ben isyan edince su geldi. Onlar farkında değiller ancak benim evim 24 saat kamera kaydı yapıyor. Nasıl olur da 'vana kapalı' diye iftira atarlar" diye konuştu.

EVİNİN ÖNÜNDE DARBEDİLDİ

Gerçek Alanya Gazetesi'nin haberine göre; kimliği belirsiz 6-7 kişi olduğu iddia edilen şahıslar önce Barış Bütün'e ait Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan iş yerine gitti. Burada Bütün'ü bulamayan grup ardından Bütün'ün ikamet ettiği Hocalar Mahallesi'ndeki evine gitti. Trafonun şalterini indirmelerinin ardından aşağıya inen Barış Bütün'e şalteri kaldırdığı sırada kimliği belirsiz grup taş ve sopalarla saldırdı.

HASTANAYE KALDIRILDI

Saldırıda başına taş vurularak yaralanan Bütün diğer kişilerce de sopalarla darbedildi. Eşi tarafından yerde yaralı olarak yatar vaziyette bulunan Barış Bütün ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mesut Şahin
Emre İliksiz
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR (1)
  • Demirhan Nadir: Hani 5li çete diyorsunuz ya hani mafya bunlar ülkeyi ele geçirmiş ...... Anlayın kim mafya kim çete ..... Saygı ve sevgilerimle Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Alanya'da su kesintisi nedeniyle belediye binasını basan vatandaşın vanasının kapalı olduğu iddiası yalanlandı Alanya'da su kesintisi nedeniyle belediye binasını basan vatandaşın vanasının kapalı olduğu iddiası yalanlandı

Antalya, Alanya, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Antalya'da 34 gündür suyu olmadığı için isyan etmişti! Evinin önünde darp edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da 34 gündür suyu olmadığı için isyan etmişti! Evinin önünde darp edildi - Son Dakika
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