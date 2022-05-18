Antalya'da 34 yaşındaki genç, araç içerisinde ölü bulundu - Son Dakika
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Antalya'da 34 yaşındaki genç, araç içerisinde ölü bulundu

18.05.2022 16:41
Antalya'da 34 yaşındaki genç, araç içerisinde ölü bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesi Serik Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir araçta 34 yaşındaki bir gencin cansız bedeni bulundu.

Antalya'nın Aksu ilçesi Serik Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir araçta 34 yaşındaki bir gencin cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 15.00 civarında Aksu ilçesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halinde duran araç içerisinde bir gencin hareketsiz yattığı ihbarı, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından genç adamın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan Osman Bineceğiz (34) isimli gencin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 34 yaşındaki genç, araç içerisinde ölü bulundu - Son Dakika


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