Son dakika haberleri... 35 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... 35 kilogram eroin ele geçirildi

Son dakika habere göre Antalya'da polis ekiplerince düzenlenen ve 35 kilogram eroinin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Antalya'da polis ekiplerince düzenlenen ve 35 kilogram eroinin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla C.D, M.O.D, B.D. ve M.D'yi gözaltına aldı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 35 kilogram eroin, 6 kilo 800 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, uyuşturucu yapımında kullanılan 43 kilogram katkı maddesi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 250 lira ile 3 silah ve 5 havai fişek ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden M.O.D, B.D. ve M.D, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı, C.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri... 35 kilogram eroin ele geçirildi

Uyuşturucu, Antalya, Polis, Eroin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 17:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 35 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: ABD, Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin Sevilla Haritası'nı kabul etmedi 2 grup arasındaki kavga mahalleyi karıştırdı! Çok sayıda yaralı var Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlıkçılar sedyeyle korunmaya çalıştı Berber dükkanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Bir çift, zengin sandıkları şahsı cinsel ilişki vaadiyle kandırıp 11 parçaya böldü Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı
Spor yazarı İbrahim Seten'den kedisine FETÖ'cü diyen Rıdvan Dilmen'e sinkaflı yanıt Spor yazarı İbrahim Seten'den kedisine FETÖ'cü diyen Rıdvan Dilmen'e sinkaflı yanıt         
23:42
Rıdvan Dilmen'den gündemi sarsacak sözler: Bunlar FETÖ'cü, defolun gidin bu ülkeden Rıdvan Dilmen'den gündemi sarsacak sözler: Bunlar FETÖ'cü, defolun gidin bu ülkeden         
23:17
Meteoroloji, 17 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu Meteoroloji, 17 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu         
22:51
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Skandal bir skor Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Skandal bir skor         
22:17
Son Dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cübbeli Ahmet'in Son Dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cübbeli Ahmet'in "iç savaş" sözleri nedeniyle ifadesine başvuracak         
21:17
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin         
20:59
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı         
19:11
Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı         
19:04
Yazar Buket Uzuner, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisine telif davası açtı Yazar Buket Uzuner, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisine telif davası açtı         
18:59
ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı         
18:27
Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı         
18:02
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum         
17:58
300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı 300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı         
16:57
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 23:58:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... 35 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei