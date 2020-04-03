Antalya'da 38 bin 714 kişiye, 38 milyon 714 bin lira ödeme yapılacak - Son Dakika

Antalya'da, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi (EİKP) Destek Programı kapsamında 38 bin 714 kişiye, 38 milyon 714 bin lira ödeme yapılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı yardımları, Antalya'nın 19 ilçesinde vatandaşların PTT'ye gitmesine gerek kalmadan evlere teslim ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu EİKP kapsamında Antalya'dan da 38 bin 714 kişiye, 38 milyon 714 bin lira ödeme yapılacak.

Yardımlar, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından Vali Münir Karaloğlu'nun talimatları doğrultusunda vatandaşlara evlerinde teslim edilmeye başlandı.