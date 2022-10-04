ANTALYA'DA 384 MİLYON LİRA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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ANTALYA'DA 384 MİLYON LİRA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

04.10.2022 12:35

ANTALYA'da sıvı hale getirilip A4 kağıdına emdirilerek piyasaya sürülmek istenen 384 milyon lira değerindeki uyuşturucu madde, jandarma ekiplerinin operasyonuyla ele geçirildi.

ANTALYA'da sıvı hale getirilip A4 kağıdına emdirilerek piyasaya sürülmek istenen 384 milyon lira değerindeki uyuşturucu madde, jandarma ekiplerinin operasyonuyla ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kepez ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar yapıldı. Bunun neticesinde S.T.Ö.'nün sentetik cannabinoid (bonzai) maddesini sıvı hale getirerek A4 kağıdına emdirdiği ve bu malzemeyi Antalya'nın sahil bölgesinde piyasaya süreceği bilgisi alındı. Bilgiler doğrultusunda harekete geçen Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Olay Yeri İnceleme timleri, şüphelinin kullandığı otomobilde ve evinde yapılan aramalarda 3 milyon 840 bin kullanımlık 15 bin adet A4 sentetik cannabinoid (bonzai) uyuşturucu maddesi, 1,5 kilo skunk, 200 gram metamfetamin, 5 gram kokain, hassas terazi, 1,5 litre A4 sentetik cannabinoid uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 23 adet 9 milimetre tabanca mermisi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 384 milyon lira olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili yakalanan S.T.Ö. 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA 384 MİLYON LİRA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ANTALYA'DA 384 MİLYON LİRA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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