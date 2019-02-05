Son Dakika Haberleri: Antalya'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem

Antalya'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem

37 dakika önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de Kumluca'da 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:27 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Dikkat Çeken Talimat: 'Trafoya Bilmem Ne Girdi' Mazereti Oluşmasın Kumluca'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem

Eski Başbakan Davutoğlu'nun Danışmanı Yeni Parti İddialarına Yanıt Verdi: Olmaması Kaçınılmaz Son Dakika! Halka Silahlanma Çağrısı Yapan Sedat Peker Hakkında Soruşturma Başlatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 19:04:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]