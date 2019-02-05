Antalya'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem
37 dakika önce
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Antalya
'nın Kumluca
ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de Kumluca'da 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:27 Kaynak: AA
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Kumluca'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem
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