Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Antalya'nın Elmalı ilçesinde saat 21.14'de yerin 53 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünden deprem meydana geldi. Deprem ilçe merkezinde hafif şekilde hissedilirken herhangi bir hasar meydana gelmedi. - ANTALYA