Son Dakika Haberleri: Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Antalya'nın Elmalı ilçesinde saat 21.14'de yerin 53 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünden deprem meydana geldi. Deprem ilçe merkezinde hafif şekilde hissedilirken herhangi bir hasar meydana gelmedi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu
Kedisini tüfekle öldüren komşusundan şikayetçi oldu: Kuşları da vuruyor, közleyip yiyor Arkadaşlarıyla pikniğe giden kişi, kayboldu! AFAD, AKUT ve jandarma genci arıyor Ahmet Altan, gözaltı için gelen polislere "Beni çok güzel yakaladınız" demiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 04:36:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]