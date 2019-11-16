Antalya'da 4,2 büyüklüğündeki deprem oldu

Antalya'nın Elmalı ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğünde depremle ilgili bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre sarsıntı, saat 21.14'te ve yerin 53 kilometre derinliğinde oluştu.



Antalya AFAD Müdürü Fevzi Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin derinliğinden dolayı etkisinin fazla olamayacağını belirterek kendilerine herhangi bir olumsuzluk iletilmediğini belirtti.