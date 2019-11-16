Son Dakika Haberleri: Antalya'da 4,2 büyüklüğündeki deprem oldu
Son Dakika Güncel Antalya'da 4,2 büyüklüğündeki deprem oldu - Son Dakika

Antalya'da 4,2 büyüklüğündeki deprem oldu

6 saat önce

Antalya'nın Elmalı ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğünde depremle ilgili bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Antalya'da 4,2 büyüklüğündeki deprem oldu, System.String[]

Antalya'nın Elmalı ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğünde depremle ilgili bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre sarsıntı, saat 21.14'te ve yerin 53 kilometre derinliğinde oluştu.


Antalya AFAD Müdürü Fevzi Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin derinliğinden dolayı etkisinin fazla olamayacağını belirterek kendilerine herhangi bir olumsuzluk iletilmediğini belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:52 Kaynak: AA
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Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu
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