Antalya'da 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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Antalya'da 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandıAntalya'da 4 aracın karıştığı kazada aralarında yabancı uyruklu turist ve bir hamilenin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:02 Kaynak: DHA
'da 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Antalya'da 4 aracın karıştığı kazada aralarında yabancı uyruklu turist
ve bir hamilenin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Antalya Kemer
yolu Topçam
mevkiinde meydana geldi. Karpuz yüklü bir kamyonetin önde seyreden kamyona çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Karşı şeritten seyreden ve içinde turistlerin bulunduğu minibüs ile bir otomobil çarpıştı. 2 kazada çeşitli yerlerinden yaralanan toplam 7 kişi, çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Kaza sonrası, geçişler uzun süre tek şeritten sağlandı.
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