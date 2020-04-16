Antalya'da 4 aracın karıştığı trafik kazası MOBESE kamerasına yansıdı - Son Dakika

Kazanın ardından trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmaları sonrası yeniden açıldı. Kaza, MOBESE kameralarına da yansıdı.

A.H.T. (28) yönetimindeki 07 AFY 130 plakalı otomobil, Kızlarpınarı Mahallesi D-400 Karayolu Emniyet Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen 07 UZ 066 plakalı kamyonet ile 07 ACT 348 ve 07 NZS 07 plakalı otomobillere çarptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti

Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı