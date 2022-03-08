Antalya'da 4 ayrı yerden bisiklet hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da 4 ayrı yerden bisiklet hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı

08.03.2022 11:25
Antalya'da 4 ayrı yerden bisiklet hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı

Antalya'da 4 ayrı evden bisiklet hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'da 4 ayrı evden bisiklet hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde 4 ayrı evden bisikletlerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bisikletlerin çalındığı bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli M.E'nin hırsızlığı gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekip, 1 ay önce cezaevinden çıkan ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliyi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan zanlının bisiklet çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Cezaevinden çıkıp çok sayıda bisiklet çalınca yeniden tutuklandı Cezaevinden çıkıp çok sayıda bisiklet çalınca yeniden tutuklandı 4 dakikada dolandırdılar, 24 saat geçmeden yakalandılar 4 dakikada dolandırdılar, 24 saat geçmeden yakalandılar

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bisiklet, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da 4 ayrı yerden bisiklet hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da 4 ayrı yerden bisiklet hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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