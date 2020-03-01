Antalya'da "4. Batı Akdeniz Surf Casting Turnuvası" yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalya'da '4. Batı Akdeniz Surf Casting Turnuvası' yapıldı - Son Dakika Spor

Antalya'da "4. Batı Akdeniz Surf Casting Turnuvası" yapıldı

6 saat önce

Akdeniz Balıkçılar ve Spor Kulübü Derneği (AKBADER) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Batı Akdeniz Surf Casting Turnuvası" Antalya'da yapıldı.

Antalya'da

Akdeniz Balıkçılar ve Spor Kulübü Derneği (AKBADER) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Batı Akdeniz Surf Casting Turnuvası" Antalya'da yapıldı.

Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi sahilinde gerçekleştirilen kıyıdan balık yakalama turnuvasında, Azerbaycan'dan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden 12 derneğe bağlı 150 sporcu mücadele etti.

Bir gün süren ve toplam 96 balığın tutulduğu turnuva sonunda birinciliği Doğu Akdeniz Surf Casting Team Çayır Manyakları grubundan Fethi Cerrah ve Bülent Ercan ikilisi kazandı.

İkinciliği Kocaeli Suf Casting Kulübü Derneğinden İrfan Biricik ve Levent Topal ikilisi, üçüncülüğü ise İstanbul Surf Casting Derneğinden Elvan Ünal ve Senih Can Kardeş ikilisi elde etti.

Turnuvada ayrıca en büyük balık tutma ödülünü de 33 santimetrelik levrekği tutan Akdeniz Surf Casting Derneğinden Murat İleri kazandı.

Turnuvada dereceye girenlere ödülleri AKBADER Başkanı Gökhan Kuzuoğlu, Başkan Yardımcısı Gökhan Ertosun, Sensitive Otel Operasyon Müdürü Mehmet Ali Namdar ve Falez Av Market sahibi Zafer Zengin tarafından verildi.

Antalya, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:08 Kaynak: AA
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