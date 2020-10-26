Antalya'da 4 bin 600 kişiye 'koronavirüs' cezaları tebliğ edildi - Son Dakika

ANTALYA Vergi Dairesi Başkanlığı, koronavirüs kurallarına uymadıkları için idari para cezası kesilen yaklaşık 4 bin 600 kişiye toplamda 15 milyon TL'ye yakın ceza tutarıyla ilgili tebligatları PTT aracılığıyla gönderdi. 1 ay içinde cezayı ödemeyenler hakkında haciz işlemi başlatılacak.

Koronavirüsle mücadele kapsamında mart ayından itibaren Türkiye genelinde birçok önlem alındı ve bazı kısıtlamalar getirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasından maske takma zorunluluğuna, özellikle iş yerlerinde hijyen ve fiziki mesafe kuralları gibi hayatın birçok alanında virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan kararları ihlal edenler de oldu.