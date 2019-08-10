Son Dakika Haberleri: Antalya'da 4 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Antalya'da 4 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi

29 dakika önce

Antalya'nın Kepez ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanan M.K. isimli şahsın evinde yaklaşık 4 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya'da 4 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]
Antalya'nın Kepez ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanan M.K. isimli şahsın evinde yaklaşık 4 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Antalya genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar devam ediyor. Son olarak Kepez ilçesinde bulunan bir ikamette yapılan aramada M.K. isimli şahıstan turizm sezonunun açılması ile birlikte eğlence mekanlarında ve turistlerin yoğun olduğu yerlerde piyasaya sürülmek üzere toplam 4 kilo 407 gram skunk esrar maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde M.K. isimli şahsa, Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan işlem yapıldı. - ANTALYA
Antalya, Kepez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gümrüğe takılan 4 milyonluk lüks araç e-ihaleyle satılacak
HDP'li belediyeye uyuşturucu operasyonu: Kanıt bulunamadı Erdoğan'ın 'Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi Kurban Bayramı'nı kana bulamaya hazırlanan teröristler kıskıvrak yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 10:35:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da 4 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]