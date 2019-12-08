Son Dakika Haberleri: Antalya'da "4. Geleneksel Karacaören Karabük Deve Güreşleri" yapıldı
Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da '4. Geleneksel Karacaören Karabük Deve Güreşleri' yapıldı - Son Dakika

Antalya'da "4. Geleneksel Karacaören Karabük Deve Güreşleri" yapıldı

6 saat önce

Kumluca ilçesinde "4. Geleneksel Karacaören Karabük Deve Güreşleri Festivali" düzenlendi.

Antalya'da

Kumluca ilçesinde "4. Geleneksel Karacaören Karabük Deve Güreşleri Festivali" düzenlendi.

Kumluca Belediyesi ve Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneğince gerçekleştirilen festivale, çevre illerden 70 deve katılırken güreşleri yaklaşık 5 bin kişi izledi.

Yapılan duanın ardından develer birbirlerine üstünlük sağlayabilmek için kıran kırana mücadele etti. Gösteri amaçlı yapılan güreşlerde galip deve seçilemedi. Gösteri sırasında güreşen develeri ayırmak isteyen görevliler ise zor anlar yaşadı.

Festivalde ayrıca eşeklere binen bir grup, "yörük futbolu" adını verdiği gösteri sergiledi. Yörük futbolunu oynayan oyuncular eşek üzerinde kalmak için mücadele verdi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, festivalde yaptığı konuşmada, deve güreşlerinin Kumluca ve yöresinde sevilen ve yaşatılmaya çalışılan bir yörük kültürü olduğunu söyledi.

Yöre halkının develere özel bir önem verdiğini belirten Köleoğlu, "Burada çok güzel güreşler oluyor. Deve sahiplerimiz bu kültüre gönül veren güzel insanlar, yaşlısı genci, herkes güzel bir havada bir araya gelmiş. Biz de bu güzellikleri desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Eşeklerle oynanan "yörük futbolu" hakkında bilgi veren Cahit Karataş ise tarih boyunca yörük yaşamında eşeğin önemli bir yere sahip olduğunu ve talep gelmesi halinde eşeklerle Türkiye'nin her yerinde bu görsel oyunu oynamaya hazır olduklarını aktardı.

Kumluca Belediyesi, Karacaören, Kumluca, Karabük, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 07:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Libya duyurdu: Türkiye ile yapılan mutabakat yürürlüğe girdi
Tuvana Türkay, set arkadaşıyla el ele görüntülendi: Sette herkesle el eleyim "Umarım caps'im yapılmaz" dedi, verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 01:16:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da "4. Geleneksel Karacaören Karabük Deve Güreşleri" yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]