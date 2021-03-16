Antalya'da 4 gündür aranan üniversite öğrencisi için denizde çalışma yürütüldü - Son Dakika

Özkan'ın en son Muratpaşa ilçesindeki falezlerde görülmesi üzerine bölgede arama başlatıldı. Falezlerde Özkan'a ait kulaklık bulununca kayalıklarda drone, denizde ise balık adamlarla çalışma yapıldı.

Antalya 'da kayıp üniversite öğrencisi için denizde çalışma yapıldı.

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