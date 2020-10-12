4 kadın, aralarına aldıkları kadını tekme tokat dövdü - Son Dakika

4 kadın, aralarına aldıkları kadını tekme tokat dövdü

12.10.2020 12:11
4 kadın, aralarına aldıkları kadını tekme tokat dövdü, System.String[]

ANTALYA'da 4 kadın, aralarına aldıkları bir kadını tekme tokat dövdü.

ANTALYA'da 4 kadın, aralarına aldıkları bir kadını tekme tokat dövdü. Bir genç kız, annesi olduğu değerlendirilen kadının kavgaya katılmasını engellemeye çalışsa da başarılı olamadı.

Olay, Muratpaşa ilçesi, Şarampol Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 3 kadın, aralarına aldıkları bir kadını tekme tokat dövmeye başladı. O sırada kavgaya katılmak için hamle yapan bir başka kadını ise kızı olduğu değerlendirilen genç, kolundan tutarak durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. 4 kadın, aralarına aldıkları kadını tekme tokat darbetti. Bu sırada kadınların kavgasını cep telefonuyla görüntüleyen kişi, "Ayırsanıza arkadaş, hayır adamlar neden ayırmıyor" diyerek tepki gösterdi.


4 kadın, aralarına aldıkları kadını tekme tokat dövdü
4 kadın, aralarına aldıkları kadını tekme tokat dövdü
4 kadın, aralarına aldıkları kadını tekme tokat dövdü
4 kadın, aralarına aldıkları kadını tekme tokat dövdü

Muratpaşa, Sabah, Kadın, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4 kadın, aralarına aldıkları kadını tekme tokat dövdü - Son Dakika

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