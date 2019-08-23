Son Dakika Haberleri: Antalya'da 4. kattan düşen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti
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Antalya'da 4. kattan düşen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

11 dakika önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 4'üncü kattaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralanan Suriyeli çocuk, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya'da 4. kattan düşen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 4'üncü kattaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralanan Suriyeli çocuk, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Merkez Mahallesi Çarşıiçi Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katındaki evin balkonundan düşen 2,5 yaşındaki Faris El Şahaze, 2 gündür Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Çocuğun cenazesinin Kumluca ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Merkez Mahallesi'nde 2 gün önce, Faris El Şahaze yaşadıkları evin balkonundan düşerek ağır yaralanmış, çocuğun düşme anını gösteren bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Kumluca, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:46 Kaynak: AA
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