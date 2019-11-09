Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür şüphesi var (2)
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EVE GİREN POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GÖZETİM ALTINDAAntalya'da Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in cansız bedenlerinin bulunduğu daireye ilk giren 3 polis memuru ile 3 sağlık görevlisi, kokudan etkilenince hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:59 Kaynak: DHA
EVE GİREN POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GÖZETİM ALTINDA
Antalya'da Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in cansız bedenlerinin bulunduğu daireye ilk giren 3 polis memuru ile 3 sağlık görevlisi, kokudan etkilenince hastaneye kaldırıldı. Polis ve sağlık görevlilerinin durumunun iyi olduğu, tedbiren gözetim altında tutuldukları kaydedildi.
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